Семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по миллиону рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 млн рублей, пострадавшим – от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей – в зависимости от степени их тяжести", - говорится в сообщении.

Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тыс. рублей на члена семьи. Одиноко проживающим выплатят по 50 тыс. рублей.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

В результате взрыва, по последним данным, два человека погибли и 13 пострадали.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.