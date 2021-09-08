Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Статус пяти жителей пострадавшего от взрыва в Ногинске дома остается неопределенным, они не выходят на связь, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"На данный момент у нас два найденных тела погибших, пять человек не выходят на связь. Мы не знаем их статус. Непонятно: они в доме или уехали, ждём этой информации", - сказал он.

"Пострадали всего 15 человек, тяжёлых двое, все в больнице, всем оказывается помощь", - добавил Хромушин.

По его словам, губернатор Подмосковья принял решение, что семьи погибших получат 1 млн рублей компенсации, 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим в тяжелой степени, 300 тыс. - средней, а пострадавшие в лёгкой степени получат 100 тыс. рублей.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.