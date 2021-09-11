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ПДК нефтепродуктов в месте разлива на Каме под Пермью превышена в 60 раз

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Росводресурсов выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов после разлива на Каме рядом с Краснокамском (Пермский край), сообщается в субботу на сайте Росводресурсов.

"В нескольких точках водного объекта отобраны пробы. В месте обнаружения нефтепродуктов, в районе улицы Невская, превышение нефтепродуктов составило более 60 ПДК, ниже впадения в реку Малая Лысьва - 8,8 ПДК, в районе набережной города Краснокамска, после производственных территорий предприятий ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината - ИФ) - 2,4 ПДК", - отмечается в сообщении.

Нефтяное пятно ограждают бонами. Чтобы не допустить попадание нефтепродуктов в акваторию Воткинского водохранилища, специалисты устанавливают дополнительные ограждения в устье реки Малая Ласьва. Общая протяженность сооружений - 150 метров.

Как рассказал руководитель Камского бассейнового водного управления Росводресурсов Александр Михайлов, чьи слова приводятся в сообщении, питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению. В настоящее время решается вопрос доставки сорбента для ликвидации опасного вещества с поверхности воды. К работам планируется приступить 13 сентября, сообщил он.

Источник загрязнения пока не выявлен.

На странице администрации Краснокамского городского округа во "ВКонтакте" сообщается, что администрация сделала запросы в Росреестр для получения сведений о собственниках земельных участков, прилегающих в прибрежной зоне. На месте разлива нефтепродуктов вода уже чистая. Мертвой рыбы на берегу нет.

В связи с ситуацией местные власти ввели режим "Повышенной готовности", работы по ликвидации загрязнения будут продолжаться все выходные.

Как сообщалось, нефтяное пятно протяженностью 150 метров на береговой линии Камы в городе Краснокамске было обнаружено 7 сентября. В результате инцидента никто не пострадал. Органы прокуратуры и полиция начали проверку по данному факту.

Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора отобрало пробы воды для анализа загрязнения.

Кама Краснокамск Пермский край

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