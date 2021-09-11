Трансконтинентальный рейс Анталья-Владивосток аварийно сел в Красноярске

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Трансконтинентальный лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, сообщили в субботу "Интерфаксу" в службах аэропорта.

"Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Антальи во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой.

Информации о пострадавших нет. Количество пассажиров на борту лайнера уточняется.