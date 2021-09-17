Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID

Михаил Мурашко Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России почти 47,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 41 млн, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. По ее словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Помимо этого, с июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.