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Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID

Глава Минздрава насчитал 41 млн россиян, полностью привитых от COVID
Михаил Мурашко
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России почти 47,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 41 млн, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. По ее словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент для населения доступны четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Помимо этого, с июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США
Хроника 09 января 2020 года – 17 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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