Ученый рекомендовал ревакцинироваться от COVID измененными под новые штаммы препаратами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Осенью следует сфокусироваться на вакцинации от COVID-19 непереболевших россиян, а ревакцинацию проводить модернизированными под новые штаммы препаратами, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Воскресенский.

"Благодаря предпринятой в июне-июле вакцинации больших слоев населения и сохранению масочного режима, к настоящему моменту после июльского роста удалось добиться снижения заболеваемости коронавирусом, и это снижение может продолжиться дальше осенью при сохранении высоких темпов иммунизации", - сказал Воскресенский "Интерфаксу"/

Вместе с тем, по его словам, осенью не исключен новый подъем заболеваемости, что связано с изменчивостью вируса, а также с началом в России сезона распространения ОРВИ, к которым относится и коронавирус.

Собеседник агентства уточнил, что осенние подъемы заболеваемости по большей части не связаны с погодными факторами, а объясняются тем, что после летнего отдыха вновь начинают формироваться коллективы, "люди собираются в одном закрытом помещении, общаются друг с другом".

При этом ученый убежден, что возможный подъем заболеваемости не дойдет до значений осени 2020 года, когда наблюдался практически ежедневный рост новых заболевших, так как за год "многократно увеличилось число вакцинированных, а также переболевших коронавирусной инфекцией".

В связи с этим Воскресенский высказался за более интенсивную вакцинацию тех, кто не переболел COVID-19 и еще не получил прививки.

"Наши усилия необходимо сконцентрировать на первичной вакцинации тех слоев населения, которые не вакцинированы и не болели. У нас ещё нет полного охвата вакцинации хотя бы 60% взрослого населения. А лучше, если бы этот процент был гораздо выше 60", - сказал собеседник агентства.

Воскресенский также считает, что сейчас в России "пока сложно говорить о сроках формирования коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80-90%, так как вирус постоянно меняется".

"Чтобы коллективный иммунитет у нас сформировался, нужно вакцинировать более 60% населения, но каждый год всё равно проводить ревакцинацию измененными (под новые варианты - ИФ) вакцинами. Скорее всего, с коронавирусом будет такая же ситуация, как с гриппом, когда нам придется дорабатывать вакцину каждый год с учетом изменчивости вируса, и проводить ревакцинацию уже изменёнными препаратами", - сказал он.

Ученый также полагает, что ревакцинация будет более актуальна не в настоящий момент, когда стоит вопрос о проведении первичной вакцинации, а тогда, когда вакцины изменят под новые штаммы.

При этом Воскресенский не считает, что для этого нужно будет регистрировать новые препараты.

"Вакцины от гриппа меняют под новые варианты каждый год, не регистрируя их заново. Вполне вероятно, что такой же вариант будет использован и в отношении вакцин от коронавируса, их состав будет корректироваться с учетом изменчивости вируса, и процесс ввода и применении модифицированных препаратов будет происходить несколько быстрее, чем мы видим в 2020 - 2021 годах", - сказал ученый.

Собеседник агентства не стал давать прогнозы о том, как в дальнейшем может меняться вирус, не исключив, что он может распространяться быстрее, но характеризоваться более легким течением.

"Что будет дальше с коронавирусом, никто сказать не может. Вирусам нет никакого смысла в эволюционном плане оставаться высоко летальными, они стремятся приспособиться к биологическому виду. Поэтому есть вероятность, что со временем будут появляться какие-то штаммы COVID-19, которые легче передаются, но и вызывают более легкую форму течения заболевания. Но это только гипотетически", - сказал Воскресенский.