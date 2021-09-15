Под Кировом мужчина выстрелил из пневматики по играющим у его дома детям

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Верхошижемье Кировской области, стрелявшего из пневматической винтовки по детям.

Региональное СУ СКР сообщает в среду, что 60-летний мужчина заметил несовершеннолетних, играющих вблизи его дома, вышел во двор и выстрелил по ним из пневматики.

"В результате он попал 10-летнему мальчику в ногу", - говорится в сообщении. У ребенка диагностировали ссадину и кровоподтек.

СУ СКР отмечает, что мужчина открыл стрельбу "беспричинно, из хулиганских побуждений".

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Пневматическая винтовка у подозреваемого изъята.