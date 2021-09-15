Аксенов назвал три шага к решению водной проблемы Крыма

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос с водоснабжением Крыма будет полностью закрыт после строительства опреснительной установки в Ялте, создания двух новых хранилищ воды на 15 млн кубометров в Симферополе и Алуште, а также после модернизации сетевого хозяйства полуострова, заявил телеканалу "Крым 24" глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что в Симферополе "есть понимание, что делать", поскольку рядом с местным водохранилищем есть заброшенный карьер.

"В полном объеме мероприятия завершатся, в том числе, и после того, когда система водоснабжения будет отремонтирована, реконструирована, и объем потерь будет уменьшен на 30-35%, как минимум", - добавил чиновник.

"Все остальное - с точки зрения бурения скважин, разведки - практически все произведено. Еще нет окончательного решения - федеральные органы власти занимаются - по Азовскому морю, по качеству воды (о возможности использовать воду, добытую из-под Азовского моря - ИФ). Анализы проходят, определяют, какие сложность и степень очистки должна быть, какие возможности есть. Ждем результаты в ближайшее время", - отметил Аксенов.

Он отметил, что водный вопрос остро стоял в 2019 и 2020 годах, а сейчас "практически снят" после обильных ливней: "С точки зрения погодных условий Крыму ничего не угрожает, воды более чем достаточно в водохранилищах".

"Бештерек-Зуйский водозабор к 15 октября, может, полностью запустим в эксплуатацию. В общей сложности Симферополь будет получать более 115 тысяч кубометров воды из подземных источников при 150 тысячах потребления. Симферополь уже подстрахован", - заявил Аксенов.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта получали воду по графику. Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности. Сейчас в Ялте вода подается круглосуточно, в Симферополе и Алуште ее отключают только на ночь. Сильные ливни в июне и июле пополнили водные запасы Крыма, к началу осени приток в водохранилищах региона, расположенных в руслах рек, снизился.

Федеральное правительство разработало план по обеспечению Крыма водой из 14 пунктов. Среди них - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин позже добавил на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.