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На выплаты заразившимся COVID медикам направят еще 3 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в четверг перечислит еще 3 млрд рублей для страховых выплат медикам, заразившимся коронавирусом в ходе работы, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

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На заседании правительства Мишустин напомнил о случаях, когда медики, лечащие заразившихся коронавирусом, заболевают сами. Он напомнил, что для таких сотрудников медицинских организаций предоставляются единовременные страховые выплаты.

"В этом году на такие цели правительство уже направило около 12,5 млрд рублей, и сегодня выделим еще почти 3 млрд рублей", - сказал премьер в связи с этим.

Мишустин подчеркнул, что выплаты перечисляются не только врачам, но и младшему и среднему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи.

коронавирус

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