Медики в РФ получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID пациента

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Стимулирующие выплаты российским медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса, без учета регионального коэффициента составят 200 рублей за каждого привитого пациента, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным 23 августа правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, такое финансирование должно выделяться региону из расчета 200 рублей за одного привитого. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника.

При этом количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

27 августа правительство РФ выделило дополнительные 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации от коронавируса.