Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В столкновении автобуса и грузовика в Калужской области погибли двое

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Калужской области автобус с рабочими столкнулся с самосвалом, есть жертвы, рассказал "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

По его словам, автобус вез 12 рабочих в деревню Михали. Столкновение с грузовиком произошло на дороге регионального значения.

"По наряду скорой помощи госпитализированы пять человек в Износковскую ЦРБ, двое без признаков жизни, реанимация не дала результатов", - сказал собеседник агентства.

Еще пятерых медики осматривают на месте ДТП. Решается вопрос об их госпитализации.

Калужская область Михали Износки

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 сентября

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

С Facebook и Telegram в РФ могут принудительно взыскать штрафы в 43 и 12 млн руб.

Пандемия коронавируса

В Смольном рост заболеваемости COVID-19 связали с сезонностью

Путин принял приглашение на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине

Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство интернет-компаний в выборы в РФ

Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство интернет-компаний в выборы в РФ

В Совфеде заявили о готовности Apple содействовать органам госвласти

Приставы займутся Twitter, которая с начала года не выплатила в РФ ни одного штрафа

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве раздали семи хранителям

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');