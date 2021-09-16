В столкновении автобуса и грузовика в Калужской области погибли двое

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Калужской области автобус с рабочими столкнулся с самосвалом, есть жертвы, рассказал "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

По его словам, автобус вез 12 рабочих в деревню Михали. Столкновение с грузовиком произошло на дороге регионального значения.

"По наряду скорой помощи госпитализированы пять человек в Износковскую ЦРБ, двое без признаков жизни, реанимация не дала результатов", - сказал собеседник агентства.

Еще пятерых медики осматривают на месте ДТП. Решается вопрос об их госпитализации.