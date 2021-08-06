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Источник сообщил, что следы сбежавших из ИВС ведут к железнодорожной станции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пятеро сбежавших из изолятора временного содержания в Подмосковье, вероятно, покинули Истру на ночной электричке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следы беглецов ведут к станции Истра. Затем они теряются. Вероятнее всего, они покинули станцию на ночной электричке, которые начинают ходить уже в 04:14 по московскому времени", - сказал он.

По его словам, правоохранители осматривают записи с камер на железнодорожных вокзалах и электропоездах.

"Большинство старых электропоездов не оснащены системами видеонаблюдения, - добавил источник. - Преступники могли рассредоточиться. Поэтому поиск ведется в нескольких регионах одновременно".

В ночь на 6 августа пять человек сбежали из ИВС в Истре, открутив гаечным ключом замки дверей. По факту возбуждено уголовное дело и задержан дежурный изолятора.

В Министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что проверяют информацию о молдавском гражданстве сбежавших, но уже от имени правоохранительных органов страны выразили готовность помочь в задержании.

Среди сбежавших есть обвиняемый в убийстве Александр Мавриди. Источник "Интерфакса" назвал обстоятельства побега необъяснимыми.

Истра Московская область Молдавия Александр Мавриди

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