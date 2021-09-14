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У Мавриди после задержания изъяли валюту и 70 тысяч рублей

У Мавриди после задержания изъяли валюту и 70 тысяч рублей
Александр Мавриди
Фото: Следственный комитет/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Александру Мавриди, который вечером 13 сентября был задержан в Москве после побега из изолятора временного содержания в Истре, предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч.2 ст. 313 УК), сообщили в Следственном комитете. После задержания у него изъяли деньги.

После задержания у него из рюкзака изъяли $3000, 1350 евро, 70 тысяч рублей, с ним провели неотложные следственные действия, допросили и поместили в ИВС, говорится в пресс-релизе.

На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и рассказал, как готовился побег пяти заключенных в ИВС. По его словам, после бегства он прятался в заброшенных строениях в Москве и Подмосковье. В понедельник сообщалось, что его задержали в Митине.

50-летний Мавриди ранее находился в ИВС как обвиняемый в убийстве из арбалета главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. Он и еще четыре арестанта - подозреваемые в кражах выходцы из Молдавии - сбежали из истринского ИВС в ночь на 6 августа. По версии СК, они открутили замки дверей гаечным ключом через незакрытое отверстие для передачи пищи, добрались до железнодорожной станции и уехали из Истры на электричке.

Четверых беглецов задержали еще в августе. За помощь в розыске Мавриди МВД обещало сначала 1 миллион, а затем и 1,5 миллиона рублей.

Нескольких сотрудников ИВС заподозрили в содействии беглецам. 1 сентября в СК заявили, что и.о. начальника ИВС обвиняют в незаконном распоряжении поместить беглецов в одну камеру, хотя они проходили по одному уголовному делу. Также ему вменяют то, что по его вине "кормушки" для передачи еды в камеру через дверь остались открытыми на ночь. Также сообщалось об аресте двух сотрудников ИВС, дежуривших в ночь побега.

Александр Мавриди Истра МВД СКР Московская область Москва

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