Мурашко заявил, что сейчас более 700 тыс. россиян лечатся от COVID

Из них 162 тыс. получают медпомощь в стационарах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, более 700 тысяч человек в настоящее время находятся на лечении, из них 162 тыс. получают медпомощь в стационарах, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что сейчас "наступает период осеннего похолодания, период других сезонных вирусов, поэтому, конечно же, пройти вакцинацию от коронавируса просто необходимо". Тем же, кто прошел вакцинацию от коронавируса в летний период, необходимо пройти вакцинацию от гриппа.

"Те люди, которые не прислушались к совету, попадают на стационарное лечение и сожалеют уже об этом, об упущенной возможности", - добавил Мурашко.

Ранее в пятницу глава Минздрава сообщил, что в России почти 47,5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 41 млн россиян.

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в РФ 2 сентября.