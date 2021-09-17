Суд нашел нарушения при обыске у замглавы челябинского минстроя

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд отменил постановление районного суда Челябинска, который признал законным обыск в одной из квартир обвиняемого в получении взяток первого заместителя министра строительства региона Ивана Белавкина. Об этом сообщает пресс-служба облсуда в пятницу.

"Суд установил существенные нарушения уголовно-процессуального закона и отменил решение Центрального районного суда о законности обыска по адресу по ул. Художника Русакова", - отмечается в сообщении.

В частности, пресс-служба поясняет, что апелляционная инстанция установила нарушение права собственников жилья при обыске.

Досудебный материал направлен в тот же суд на новое судебное разбирательство.

Обыск в другой квартире, по ул. Энгельса, апелляционная инстанция признала законным.

Ранее сообщалось., что следственные органы возбудили в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Чиновник был задержан в июне этого года после следственно-оперативных действий в министерстве и в его кабинете.

Суд первоначально избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 3 августа, затем продлил срок ареста еще на два месяца.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 - начале 2021 годов получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации.