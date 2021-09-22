В Кремле сочли, что проверка электронных голосов в Москве повысит доверие к выборам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Перепроверка голосов московского электронного голосования в ходе прошедших выборов не подрывает, а повысит уровень доверия к выборам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если мы правильно поняли, сообщения, которые идут из московского штаба по наблюдению за выборами, это не в полном смысле этого слова "пересчет", а некая проверка. Это не то, что не подрывает, а, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов", - сказал Песков в среду журналистам.

По словам Пескова, "это демонстрация абсолютной прозрачности и доверия к результатам выборов, демонстрация абсолютной прозрачности".

"И именно, с нашей точки зрения, по нашему убеждению, именно так это (инициативу по пересчету голосов, полученных в ходе онлайн-голосования в Москве) и нужно воспринимать - это голосование надежно, удобно, быстро. Исходим из этого", - заявил Песков.

Новость дополняется