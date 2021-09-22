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Хроника последних дней СССР

Матвиенко заявила о необходимости доработать систему электронного голосования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Нет оснований утверждать, что были серьезные нарушения при электронном голосовании в семи регионах, но систему надо доработать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Сегодня таких оснований утверждать, что были какие-то нарушения в этих семи регионах, которые могли повлиять на итоги голосования, нет. Но все равно это очень сложная система. Нужно доработать, докрутить, технически дочистить", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Спикер Совфеда также заявила, что электронное голосование со временем можно будет применять на всех уровнях выборов, в том числе на президентских, если в ближайшие годы система будет как следует отлажена.

По ее мнению, дистанционное электронное голосование - это очень непростой вопрос.

"Поэтому мы сначала запустили (ДЭГ) в семи регионах как пилотных. Сейчас технические специалисты, эксперты, политические партии проанализируют, подведут итоги, выявят, если есть, слабые места. Главное, что беспокоит, - чтобы ни один голос не пропал, была обеспечена тайна голосования и чтобы невозможно было взломать эту систему и каким-либо образом повлиять на результаты голосования", - отметила Матвиенко.

Она считает, что расширять систему ДЭГ нужно по мере готовности регионов.

В сентябре на выборах дистанционное голосование через интернет проводилось в шести регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом", и в Москве - на собственной городской платформе. Результаты электронного голосования в столице вызвали вопросы, в том числе из-за многочасовой задержки при их подсчете.

Валентина Матвиенко Совфед

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