В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по изучению электронного голосования

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Процедуру проведения дистанционного электронного голосования в России нужно разобрать на специальной комиссии в Госдуме, заявил зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Результаты дистанционного голосования по Москве не признали и признавать не будем. Настаиваем на широком изучении дистанционного электронного голосования по всем параметрам: законодательным, технологическом и остальным", - сказал Новиков в пятницу на заседании ЦИК РФ.

Он выступил за то, чтобы в Госдуме была создана комиссия по изучению аспектов дистанционного электронного голосования и по предполагаемым нарушениям на выборах.

На прошедших выборах электронное голосование прошло в семи регионах: Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В столице использовали городскую платформу, созданную по заказу мэрии. В остальных регионах была задействована система, созданная Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом". К работе московской платформы появились нарекания из-за итогов голосования и многочасовой задержки подведения результатов. В мэрии и штабе по наблюдению за выборами задержку объяснили применением механизма отложенного голосования, когда избиратель мог изменить свой голос один раз в три часа в течение суток после первого голосования. На фоне этой критики председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в будущем Москве придется перейти на федеральную платформу ДЭГ.

Ранее в пятницу Центризбирком признал думские выборы состоявшимися, на них "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. КПРФ получит в Думе VIII созыва 57 мест, партия "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13".

23 сентября в "Единой России" сообщили, что первое пленарное заседание Думы нового созыва состоится 12 октября.