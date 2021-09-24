Памфилова заявила, что в ЦИК не было ни одной жалобы для коллегиального рассмотрения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ не поступало ни одной жалобы на сентябрьские выборы в России, которая бы требовала коллегиального рассмотрения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"За все время проведения голосования с 17 по 19 сентября и на этой неделе вплоть до вечера вчерашнего дня к нам не поступило ни одной жалобы на действие или бездействие нижестоящих комиссий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Руководитель ЦИК пояснила, что она имеет в виду жалобы, требующие коллегиального рассмотрения на заседании комиссии.

В четверг вечером в ЦИК пришло обращение от партии "Яблоко" – "большой такой теоретический опус, точно не к нам", заявила Памфилова.