Поиск
Хроника последних дней СССР

Памфилова заявила, что в ЦИК не было ни одной жалобы для коллегиального рассмотрения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ не поступало ни одной жалобы на сентябрьские выборы в России, которая бы требовала коллегиального рассмотрения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"За все время проведения голосования с 17 по 19 сентября и на этой неделе вплоть до вечера вчерашнего дня к нам не поступило ни одной жалобы на действие или бездействие нижестоящих комиссий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Руководитель ЦИК пояснила, что она имеет в виду жалобы, требующие коллегиального рассмотрения на заседании комиссии.

В четверг вечером в ЦИК пришло обращение от партии "Яблоко" – "большой такой теоретический опус, точно не к нам", заявила Памфилова.

ЦИК РФ Элла Памфилова

Новости по теме

Новости

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

В Красноярске арестовали студента, готовившего убийство однокурсников

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

Останки трех погибших найдены на месте крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

Акции ММК обрушились на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO

Акции ММК обрушились на "Мосбирже" более чем на 7% на новостях об SPO
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');