Депутат Новгородской облдумы задержан по делу о взяточничестве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Депутата Новгородской областной думы задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.

Как уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь СУСК Анастасия Садриева, речь идет о депутате-"справедливороссе" Дмитрии Игнатове.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).

"Согласно версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 годах совершил посредничество в покушении на получении взятки на сумму более 2,5 млн рублей заместителем директора Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", - отмечает пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе филиала ПАО, речь идет о заместителе директора по инвестиционной деятельности Виталии Охотине.

При взаимодействии с сотрудниками полиции депутат задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Охотин арестован.