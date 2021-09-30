В окружении Путина не выявили тяжелых случаев заболевания COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ни одного тяжелого случая заболевания коронавирусом в окружении президента РФ не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии сотрудников, обслуживающих президента РФ Владимира Путина и перенесших коронавирус, Песков сказал: "Ни одного тяжелого случая, много бессимптомных".

Касаясь состояния здоровья адъютанта главы государства, с которым целые сутки контактировал Путин, Песков отметил: "Адъютант, наверное, уже выздоровел полностью, потому что сам президент говорил, что он был привитый. Может быть, он вовремя не ревакцинировался, но он был привитый. У него там некоторое время поднималась температура выше 37, и все прошло в максимально легкой форме". "Все-таки прививка защищает и спасает жизни", - добавил представитель Кремля.

Касаясь позиции так называемых ковид-диссидентов, представитель Кремля заметил: "Как говорится, имеющие уши да услышат. Здесь очень важно, чтобы каждый принял для себя решение и понял: другой альтернативы нет".

Накануне, 29 сентября, Песков сообщил, что Путин вышел из режима самоизоляции. Две недели назад стало известно, что в окружении главы государства выявили заболевших коронавирусом, из-за этого президенту РФ пришлось уйти на карантин.

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