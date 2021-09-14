Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму во вторник внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Согласно документу, размещенному в законодательной базе палаты, техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

"В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц - для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной", - пояснил соавтор инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, с предложениями об отмене техосмотра к депутатам "Единой России" обращались жители страны в ходе формирования народной программы партии.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО - очень низкая.

Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Законопроект подготовили Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. По его словам, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное - порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер-министр. Ранее эту инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.