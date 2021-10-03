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Что произошло за день: воскресенье, 3 октября

Выборы в Грузии и задержание подозреваемого в тройном убийстве в Оренбургской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье. Им оказался ранее судимый уроженец Орска 1991 года рождения. Злоумышленника задержали при попытке угона автомобиля.

- Правящая партия Грузии опережает на выборах сторонников Саакашвили, получая поддержку 46,65% избирателей. В самой партии заявляют об убедительной победе.

- В РФ за сутки выявлено еще 25 769 случаев заражения коронавирусом. В стране поставлен очередной антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 человек. В Москве 4 294 новых случая и 65 скончавшихся.

- Скончался известный французский предприниматель Бернар Тапи. Ему было 78 лет. Бизнесмен и политик в конце 1990-х стал фигурантом серии судебных разбирательств. По делу о коррупции в футболе был признан виновным и провел полгода в тюрьме.

- Министр просвещения заявил, что ведомство не планирует массово закрывать школы из-за COVID-19. Сергей Кравцов подчеркнул, что каждый регион сам принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации. Министр также пообещал, что понятие образовательных услуг исключат из закона об образовании как несоответствующее деятельности учителя.

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