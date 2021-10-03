Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полицейские и следователи Оренбургской области установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, в этом преступлении подозревается Лазарев Александр Вячеславович 1991 года рождения. Полиция просит помощи граждан в установлении местонахождения злоумышленника.

Подозреваемый является уроженцем города Орска Оренбургской области, ранее был судим.

Рано утром 30 сентября на месте пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух снимавших квартиру девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы нашли во дворе дома.

По данным следствия, погибшие - студентки местного медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет, уроженки Башкортостана. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного.