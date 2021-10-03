Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полицейские и следователи Оренбургской области установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, в этом преступлении подозревается Лазарев Александр Вячеславович 1991 года рождения. Полиция просит помощи граждан в установлении местонахождения злоумышленника.

Подозреваемый является уроженцем города Орска Оренбургской области, ранее был судим.

Рано утром 30 сентября на месте пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух снимавших квартиру девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы нашли во дворе дома.

По данным следствия, погибшие - студентки местного медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет, уроженки Башкортостана. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного.

Оренбургская область Башкортостан

Новости по теме

Новости

Летевший в Киргизию самолет совершил вынужденную посадку в Казани

Что произошло за день: суббота, 2 октября

Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены

Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

От телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин

Глава Оренбуржья пообещал 1 млн руб. за информацию об убийце студенток

Что случилось этой ночью: суббота, 2 октября

Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" в Пензенской области

Самолет "Победы" столкнулся в Астрахани с топливозаправщиком

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });