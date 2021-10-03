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Правящая партия Грузии опережает на выборах сторонников Саакашвили

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По итогам подсчета ЦИК Грузии результатов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно лидирует.

По данным комиссии, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, - 30,7%.

Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых избираются более двух тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов.

По данным ЦИК страны, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

Грузия

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