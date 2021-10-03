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В "Грузинской мечте" заявили о своей убедительной победе на местных выборах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" побеждает по пропорциональным спискам на местных выборах после подсчета 85% результатов, получая 47,9% голосов избирателей, заявил на брифинге в воскресенье ее председатель Ираклий Кобахидзе.

По его данным, оппозиционная партия "Единое национальное движение" получает 30,7% голосов.

Как заявил Кобахидзе, "Грузинская мечта" одержала "убедительную победу" на местных выборах в масштабах всей страны.

"Второй тур выборов пройдет в 20 муниципалитетах. К сожалению, второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, но мы уверены, что наш кандидат Каха Каладзе обязательно выиграет второй тур", - сказал он.

ЦИК Грузии обнародует окончательные данные выборов в течение ближайшего часа.

Грузия Грузинская мечта

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