Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье задержан

Сотрудник СК у дома в Гае, где обнаружили убитых женщин Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ по Оренбургской области/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Мужчину задержали при попытке угона автомобиля, в ближайшее время его доставят к следователям для допроса.

На сайте областного СКР отмечается, что подозреваемый задержан в городе Орске.

Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился подозреваемый "в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза".

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух снимавших квартиру девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы нашли во дворе дома.

По данным следствия, погибшие - студентки местного медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет, родом они из Башкирии. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного.

Ранее была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина, уроженец города Орска Лазарев Александр Вячеславович 1991 года рождения.