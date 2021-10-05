Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генпрокуратура РФ готовит запрос в Черногорию о выдаче Исмаилова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России готовит запрос о выдаче предпринимателя, бывшего хозяина Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили при этом, что в связи с сообщением о задержании Исмаилова "Генпрокуратурой России осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами".

1 октября полиция в Черногории задержала разыскиваемого Россией предпринимателя.

Позднее Марина Русакова - российский адвокат Тельмана Исмаилова - сообщила о его аресте на два месяца. Она также заявила, что бизнесмен попросил в Черногории политического убежища.

Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московский судом.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.

После закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка на востоке Москвы, владельцем которого был Тельман Исмаилов, бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.

Генпрокуратура Тельман Исмаилов

Новости по теме

Новости

Ракета со съемочной группой первого фильма в космосе стартовала к МКС

Ракета со съемочной группой первого фильма в космосе стартовала к МКС

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице
Пандемия коронавируса

В России установлен очередной рекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной рекорд суточной COVID-смертности

Суд отправил под арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд отправил под арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Facebook и Instagram удалили часть запрещенного в РФ контента

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства мордовского банка

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства мордовского банка

Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с COVID-19

Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 5 октября

Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице в Кирове

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около пяти часов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });