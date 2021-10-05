Генпрокуратура РФ готовит запрос в Черногорию о выдаче Исмаилова
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России готовит запрос о выдаче предпринимателя, бывшего хозяина Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.
Там отметили при этом, что в связи с сообщением о задержании Исмаилова "Генпрокуратурой России осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами".
1 октября полиция в Черногории задержала разыскиваемого Россией предпринимателя.
Позднее Марина Русакова - российский адвокат Тельмана Исмаилова - сообщила о его аресте на два месяца. Она также заявила, что бизнесмен попросил в Черногории политического убежища.
Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.
С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московский судом.
По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.
Свою вину Тельман Исмаилов не признает.
После закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка на востоке Москвы, владельцем которого был Тельман Исмаилов, бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.