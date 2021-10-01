В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Черногории задержала разыскиваемого Россией предпринимателя Тельмана Исмаилова, ранее руководившего Черкизовским рынком в Москве, сообщают балканские СМИ в пятницу со ссылкой на источники.

Операция по задержанию Исмаилова прошла в Подгорице, пишет издание Balkan Insight.

В посольстве РФ в Подгорице "Интерфаксу" заявили, что пока не располагают официальной информацией от черногорских властей о задержании Исмаилова.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах. Бизнесмен был заочно арестован в ноябре 2017 года.

В феврале 2020 года брат Исмаилова Рафик был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу об убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева.

До марта 2022 года будет продолжаться процедура банкротства Исмаилова, чей бизнес пошел на спад после закрытия Черкизовского рынка в 2009 году.