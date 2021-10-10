Жертвами пожара в частном доме в Кургане стали четыре человека

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Кургане, сообщает следственное управление СКР по Курганской области.

"В ночь на 10 октября в Кургане произошло возгорание частного жилого дома (...). В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек - двух женщин, 1958 и 1979 годов рождения, и двух детей, 2013 и 2008 годов рождения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с места происшествия госпитализирован мужчина, 1975 года рождения.

По предварительным данным, в результате пожара погибли проживающие в доме люди.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

В свою очередь, Главное управление МЧС РФ по региону добавляет, что пожар в доме был ликвидирован на площади 160 кв. м. К тушению пожара было привлечено 45 человек и 15 единиц техники.