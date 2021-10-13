Патрульных полицейских в Оренбуржье заподозрили в вооруженном разбое

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пятерых сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Орское" (Оренбургская область), сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемые вечером 12 октября около ТРЦ в городе Орске похитили деньги у молодого мужчины. При этом полицейские использовали табельные пистолеты системы Макарова и наручники.

Уголовное дело возбуждено по п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

Подозреваемым от 22 до 30 лет, они задержаны. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

В свою очередь пресс-служба регионального УМВД сообщает, что двое сотрудников ППС при патрулировании улиц в Орске остановили местного жителя и потребовали у него 20 тысяч рублей, "угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества".

"Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги, которые оказывали на него моральное и физическое воздействие", - говорится в сообщении. При передаче денег шесть человек были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности регионального главка МВД, заявили в ведомстве.

По данному факту проводится служебная проверка.