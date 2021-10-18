Суд отказал в иске о взыскании 4,6 млн руб. с екатеринбургского "Города без наркотиков"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске государственному унитарному предприятию "Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области" к благотворительному фонду "Город без наркотиков" на сумму более 4,6 млн рублей, следует из материалов картотеки суда.

Фонд "Город без наркотиков" был учрежден в 1998 году Юрием Крюченковым и Владимиром Белоглазовым. В 1999 году в состав учредителей также вошли Евгений Ройзман, Андрей Кабанов, Игорь Варов, Андрей Санников.

Президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков пояснял ранее "Интерфаксу", что речь идет о долгах за аренду здания, в котором находится организация. По его словам, это деньги, которые Евгений Ройзман не выплачивал за аренду.

"Все долги с того времени тянутся (...) годы 2012, 2013, 2014 и так далее", - говорил Жуков.

Он также уточнял, что в суде они будут настаивать, что это не их просрочка.

Ранее сообщалось, что министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) уже взыскивало с фонда долги за аренду здания. Так, в 2015 году свердловский арбитраж удовлетворил иск ведомства почти на 5,5 млн рублей по задолженности, накопившейся за 2014-2015 годы.