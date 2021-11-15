Суд отказался обязать приставов вернуть Абызову более 2,2 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы в понедельник отказал бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, арестованному по обвинению в ряде преступлений, в иске об отмене принудительного взыскания с него более 2,2 млрд рублей.

"В удовлетворении административного иска Абызова, в котором он просил признать незаконным и отменить два постановления о взыскании с него исполнительного сбора на суммы 2 млрд 277 млн 850 тыс. рублей и 9 млн 501 тыс. рублей, отказано", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 млрд 828 млн 235 тыс. рублей, из которых основной долг экс-министра - более 32,5 млрд рублей.

Гагаринский суд 20 октября прошлого года удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб., которые, по версии надзора, он получил в качестве дохода за нарушение антикоррупционного законодательства.

Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено. Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечено более 15 человек, ряд из которых находится в розыске.