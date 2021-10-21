Дума согласилась ограничить банки в предоставлении данных властям США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1193544-7, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной "нормативкой".

Правительство внесло его в палату в июле. Это поправки к закону о "контрсанкциях" против США и других недружественных стран, однако в самом тексте не конкретизировалось, на запросы из каких стран отечественным банкам запрещено будет предоставлять информацию.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", - говорилось в проекте закона. Исключение - предоставление информации на условиях, которые предусмотрены российскими нормативными правовыми актами. При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк должен будет проинформировать Росфинмониторинг и ЦБ об этом факте через личные кабинеты на официальных сайтах.

В заключении думского комитета по финансовому рынку, опубликованному на прошлой неделе, говорится, что принятие поправок позволит минимизировать риски, возникающие в связи с принятием иностранными государствами своих национальных законодательных актов, направленных на получение сведений, составляющих банковскую тайну, у российских кредитных организаций.

Комитет также уточнял, что речь идет о заработавшей в США с 1 января 2021 года "антиотмывочной" норме, по которой глава Минфина или Минюста США вправе запросить у любого российского банка, имеющего корреспондентский счет в банке США, любые сведения, записи и информацию, в том числе которые ведутся за пределами США, если указанные сведения относятся к проводкам по корреспондентскому счету американского банка либо если ведется расследование любого нарушения уголовного законодательства США или гражданско-правового иска о конфискации.