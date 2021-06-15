Банки РФ ограничат в предоставлении информации зарубежным компетентным органам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной "нормативкой".

Документ (№1193544-7) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон о "контрсанкциях" против США и других недружественных стран, однако в самом тексте не конкретизируется, на запросы из каких стран банкам запрещено будет предоставлять информацию.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", - говорится в проекте закона. Исключение – предоставление информации на условиях, которые предусмотрены нормативными правовыми актами РФ.

При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк должен будет проинформировать Росфинмониторинг и ЦБ об этом факте через личные кабинеты на официальных сайтах.

Ранее РБК ссылался на экспертное заключение к законопроекту, в котором указывалось, что документ призван противодействовать заработавшей в США с 1 января 2021 г. "антиотмывочной" норме, по которой Минфин и Минюст вправе требовать данные на клиентов у любых зарубежных банков, если те имеют корреспондентский счет в США при наличии одного из условий:

- счет является предметом уголовного расследования в США;

- счет является объектом антиотмывочного разбирательства в США;

- в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в доход США.

В заключении отмечалось, что крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки.