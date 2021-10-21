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Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Свердловской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2, наблюдавший в четверг за лесными пожарами, совершил аварийную посадку под Екатеринбургом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Кукурузник" наблюдал за лесопожарной обстановкой в районе (города - ИФ) Алапаевска. В полете у него отказал двигатель и он совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на борту находился пилот и инспектор. Они выжили.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Свердловская область

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