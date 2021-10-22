Один человек погиб, 8 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Екатеринбургом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек получили травмы, один погиб в результате аварии с автобусом, перевернувшимся в Свердловской области, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых журналистам в пятницу.

По предварительным данным, водитель автобуса "Ивеко" не справился с управлением и съехал с дороги в левую сторону, где опрокинулся, сообщил Горелых

"В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД.

По данным Горелых, ДТП произошло в районе 213-го километра автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов", сообщение об аварии в дежурную часть полиции Кушвы поступило около 6 часов утра. Заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург.

Двоих пострадавших доставили в медучреждение Красноуральска, шестерых - в Нижнюю Туру. Один из пассажиров - в реанимационном отделении.

"На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия, а также личность погибшего и пострадавших", - уточняет Горелых.

По его словам, среди раненых пассажиров - жительница Краснотурьинска 1961 года рождения и ее дочь 1981 года рождения, житель Серова 1989 года рождения, жительница Екатеринбурга 1984 года рождения, житель Карпинска 1982 года рождения, житель Краснотурьинска 1993 года рождения, а также гражданин 2000 года рождения.

К моменту, когда случилось ДТП, по информации Горелых, водитель провел за рулем два часа. В момент аварии дорога была мокрой, но не скользкой, движение на участке, где произошло ЧП, не затруднено.

На место выехали руководители управления ГИБДД регионального главка МВД и территориального ОВД.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что один из пострадавших в результате ДТП отказался от госпитализации, восемь отправлены в медучреждения. Двое пострадавших, которых доставили в ЦГБ Красноуральска, по словам собеседника агентства, находятся в отделении хирургии.

"На место выехали две комплексные бригады территориального центра медицины катастроф с узкими специалистами: врач-хирург, нейрохирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог", - уточнили в Минздраве региона.