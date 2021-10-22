Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся ему помочь медиков

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Житель села Парабель Томской области напал на работников скорой помощи районной больницы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По информации облздрава, в ночь на пятницу в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился нетрезвый 21-летний мужчина с раной руки.

"Во время осмотра женщиной-фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение", - говорится в пресс-релизе.

Через некоторое время к медикам обратилась сопровождавшая буйного мужчину девушка, которая попросила помощи, поскольку ее спутник на улице потерял сознание. На место вызова выехала скорая помощь.

Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, он снова стал вести себя агрессивно: ударил фельдшера ногой, стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой.

Сотрудники больницы обратились в полицию, мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Больница оценивает сумму ущерба, обе пострадавшие написали заявления в полицию об оскорблении, угрозах жизни и здоровью.

Томская область

Новости

16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Пожар на пороховом заводе под Рязанью локализован

До 5 рабочих погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

До 5 рабочих погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Роботы на службе у социальной инженерии - новый этап развития кибермошенничества. Обзор

Три человека погибли при пожаре на производстве пороха под Рязанью

Что случилось этой ночью: пятница, 22 октября

Суд в Приамурье взял под стражу подозреваемого в мошенничестве замдиректора ЦЭНКИ

Суд оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });