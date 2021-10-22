Житель томского села дважды за ночь напал на пытавшихся ему помочь медиков

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Житель села Парабель Томской области напал на работников скорой помощи районной больницы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По информации облздрава, в ночь на пятницу в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился нетрезвый 21-летний мужчина с раной руки.

"Во время осмотра женщиной-фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение", - говорится в пресс-релизе.

Через некоторое время к медикам обратилась сопровождавшая буйного мужчину девушка, которая попросила помощи, поскольку ее спутник на улице потерял сознание. На место вызова выехала скорая помощь.

Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, он снова стал вести себя агрессивно: ударил фельдшера ногой, стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой.

Сотрудники больницы обратились в полицию, мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Больница оценивает сумму ущерба, обе пострадавшие написали заявления в полицию об оскорблении, угрозах жизни и здоровью.