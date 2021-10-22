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Первый случай одновременного заражения гриппом и COVID выявлен в Севастополе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетняя девушка стала первой в Севастополе, кто одновременно перенес грипп и коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства города в пятницу.

"В Севастополе был зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса. 15-летняя пациентка перенесла заболевание относительно легко: она лечилась на дому, была обеспечена всеми необходимыми лекарствами. На данный момент она уже выздоровела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка не была привита от гриппа.

Одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции наблюдается в городе второй эпидсезон подряд. Однако в прошлом году случаев одновременного заражения в Севастополе не было.

В правительстве напомнили, что особенно тяжело одновременное заражение коронавирусом и гриппом переносят дети, пожилые люди и пациенты с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом или бронхиальной астмой. Эпидемиологи отмечают: в сочетании с гриппом COVID-19 может дать непредсказуемые последствия.

В Севастополе от гриппа в этом сезоне пока привито 70 тысяч человек - чуть более четверти от нужного для коллективного иммунитета количества. От коронавируса оба компонента вакцины получили 140 тысяч человек.

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Севастополь Коронавирус

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