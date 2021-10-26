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В Новосибирске разработали материал, определяющий болезни легких по выдоху

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ученые из Института неорганической химии имени Николаева (ИНХ, Новосибирск) разработали материалы для сенсоров, определяющих монооксид азота в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщила научный сотрудник ИНХ Светлана Доровских журналистам во вторник.

"Мы занялись таким интересным направлением – получением гибридных материалов-сенсоров для диагностики заболеваний дыхательных путей", - сказала она.

Материал представляет собой пленки фталоцианинов металлов, которые относятся к классу комплексных металлорганических соединений и являются полупроводниками, к которым добавляются наночастицы благородных металлов – золота, платины, палладия или иридия.

Пленки получаются, в частности, методом осаждения из газовой фазы.

При попадании молекулы монооксида азота меняется электропроводность сенсора, и в зависимости от величины отклика устанавливается содержание монооксида азота в выдыхаемом воздухе, уровень которого может свидетельствовать, например, об астме или хронической обструктивной болезни легких.

По словам Доровских, в настоящее время создается партия опытных образцов, в дальнейшем предполагается проведение доклинических исследований.

Отечественных аналогов такого сенсора нет, а зарубежные чрезвычайно дороги, сказала она.

"Мы рассчитываем, что данный проект завершится первичными клиническими испытаниями – анализом выдыхаемого воздуха и его конденсата", - отметила Доровских.

Ранее аналогичные сенсоры были созданы для определения аммиака и водорода в выдыхаемом воздухе, добавила она.

В частности, содержание аммиака в выдыхаемом воздухе более одной миллионной доли объема, помимо дисфункции печени, служит индикатором почечной недостаточности при нефритах, токсических поражениях почек.

Новосибирск

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