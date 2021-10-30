Лавров назвал беспрецедентным уровень отношений с Китаем

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел КНР Ван И в Риме, где проходит саммит G20.

"Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что до конца года предстоит очередная встреча глав правительств России и Китая. Ей будут предшествовать заседания пяти межправкомиссий. "Я думаю, что это будет очень серьезным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что рассчитывает обсудить с китайским коллегой ключевые проблемы политической проблематики.

Позднее МИД РФ распространил на своем сайте информацию о содержании встречи глав МИД. В нем, в частности, говорилось, что министры "провели обстоятельный и доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам деятельности "двадцатки", уделив особое внимание перспективам развития объединения и вопросам взаимодействия двух стран в данном формате".

"Была подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности", - сообщили на Смоленской площади.

Помимо этого, Лавров и Ван И рассмотрели "насущные региональные и международные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете недавнего создания новых узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности в регионе".

"Отмечено совпадение позиций в отношении попыток навязывания единых стандартов демократии по западным лекалам, разделения государств на "правильные" и "неправильные" демократии, ущербности вмешательства во внутренние дела независимых государств", - отметил российский МИД.

"Отмечены весомые практические результаты заседаний расширенной "тройки" и Московского формата консультаций по Афганистану в контексте дальнейшего продвижения межафганского национального примирения, а также координации международных усилий по содействию постконфликтному восстановлению этой страны", - заявили в МИД.