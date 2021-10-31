После аварии с автобусом в Анталье четверо россиян остались в больнице

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Из девяти россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, только четверо граждан все еще находятся в больнице, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Генконсульстве РФ в Анталье.

"По ситуации на 18:00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", - сказали в дипмиссии.

В воскресенье утром в городе Серик в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. Девять из них были госпитализированы с травмами различной тяжести. Среди пострадавших есть дети.

По предварительной информации турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением.