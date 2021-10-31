В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 993 случая - это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Четвертый раз на этой неделе в РФ обновляются максимальные значения суточных выявлений новых заболевших коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 251 случае.

Больше всего заболевших выявлено в Москве - 7 603, в Санкт-Петербурге - 3 597, в Московской области - 2 737.

Еще 1 458 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Самарской области, 799 - в Нижегородской области, 793 - в Воронежской области, 712 - в Крыму, 711 - в Свердловской области, 697 - в Пермском крае, 684 - в Красноярском крае, 668 - в Башкирии, 629 - в Ростовской области, 605 - в Ульяновской области.

Кроме того, 597 новых пациентов - в Смоленской области, 575 - в Саратовской области, 529 - в Омской области, 503 - в Челябинской области, 494 - в Брянской области, 490 - в Иркутской области, 472 - в Алтайском крае, 465 - в Архангельской области, 445 - в Ставропольском крае, 437 - в Волгоградской области, 425 - в Хабаровском крае, 413 - в Оренбургской области, 400 - в Липецкой области, 399 - Тверской области, 398 - в Калининградской области, 397 - в Удмуртии.

По 374 новых заболевших выявлено в Ленинградской области и в Коми, 363 - в Вологодской области, 357 - в Курской области, 352 - в Забайкальском крае, 350 - в Севастополе, 344 - в Белгородской области, 340 - в Новосибирской области, 339 - в Тюменской области, 324 - во Владимирской области, 317 - в Орловской области, 301 - в Карелии. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 158 пациентов, из них 94 скончавшихся в Москве, 82 - в Петербурге, 43 в Московской области.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 513 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 238 538 умерших и 7 млн 358 тыс. 539 выписанных, в том числе 27 115 выписаны за последние сутки.