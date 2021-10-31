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Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Девять российских туристов пострадали в аварии с туристическим автобусом в турецком городе Серик (провинция Анталья), среди них есть дети, сообщает в воскресенье Генконсульство РФ в Анталье.

Как говорится в сообщении, попавший в ДТП автобус перевозил в аэропорт группу из 12 россиян. Все пострадавшие российские туристы с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.

В Генконсульстве РФ отметили, что состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей.

Как рассказали в дипмиссии, по предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Отмечается, что водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента.

Сотрудник Генконсульства РФ выехал на место происшествия и в медучреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Также дипломаты находятся в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.

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