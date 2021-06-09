Суд отказался арестовывать экс-главу "ТрансФин-М" по новому делу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения ходатайство следствия об аресте бывшего генерального директора ПАО "ТрансФин-М", члена "списка Титова" Дмитрия Зотова, задержанного по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Роман Костенко.

Следствие не представило достаточных доказательств того, что Зотов собирался или собирается скрыться, намерен продолжать заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей, уничтожать доказательства и иным образом мешать расследованию, установил суд.

Как уточнил адвокат, согласно решению суда, единственное, чем следствие обосновало ходатайство о заключении бизнесмена под стражу – это тяжесть предъявленного ему обвинения.

Также суд посчитал, что нет оснований для избрания Зотову иной меры пресечения, отметил Костенко.

О задержании Зотова стало известно в среду. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия МВД, Зотов похитил свыше 1 млрд руб., выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости.

Год назад Зотов был задержан и отправлен под арест по аналогичному обвинению сразу после возвращения из-за границы. Позднее он был освобожден из СИЗО под-подписку о невыезде.

По данным защиты, новое дело может быть связано с теми же обстоятельствами, которые исследуются в рамках первого, уже находящегося на рассмотрении суда.

Защита Зотова настаивает, что новое задержание предпринимателя представляет собой "перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло".

"Как и в первом случае представители ПАО "ТрансФин-М" не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле", - заявил в среду "Интерфаксу" адвокат Костенко.

Зотов – участник так называемого списка Титова, в который входят бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство.