Поиск

Суд отказался арестовывать экс-главу "ТрансФин-М" по новому делу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения ходатайство следствия об аресте бывшего генерального директора ПАО "ТрансФин-М", члена "списка Титова" Дмитрия Зотова, задержанного по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Роман Костенко.

Следствие не представило достаточных доказательств того, что Зотов собирался или собирается скрыться, намерен продолжать заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей, уничтожать доказательства и иным образом мешать расследованию, установил суд.

Как уточнил адвокат, согласно решению суда, единственное, чем следствие обосновало ходатайство о заключении бизнесмена под стражу – это тяжесть предъявленного ему обвинения.

Также суд посчитал, что нет оснований для избрания Зотову иной меры пресечения, отметил Костенко.

О задержании Зотова стало известно в среду. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия МВД, Зотов похитил свыше 1 млрд руб., выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости.

Год назад Зотов был задержан и отправлен под арест по аналогичному обвинению сразу после возвращения из-за границы. Позднее он был освобожден из СИЗО под-подписку о невыезде.

По данным защиты, новое дело может быть связано с теми же обстоятельствами, которые исследуются в рамках первого, уже находящегося на рассмотрении суда.

Защита Зотова настаивает, что новое задержание предпринимателя представляет собой "перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло".

"Как и в первом случае представители ПАО "ТрансФин-М" не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле", - заявил в среду "Интерфаксу" адвокат Костенко.

Зотов – участник так называемого списка Титова, в который входят бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство.

ТрансФин-М Дмитрий Зотов

Новости по теме

Новости

Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии

Что произошло за день: среда, 9 июня

Путин не увидел ничего нового в форме сборной Украины с очертаниями Крыма

Путин похвалил за ум украинцев, не желающих вступления Украины в НАТО

Электросамокаты полностью запрещены на Невском проспекте и Дворцовой площади

Электросамокаты полностью запрещены на Невском проспекте и Дворцовой площади

Видеоблогера Дмитрия Ларина доставили на допрос в СК по делу Хованского

Стрельба слышна в центре Ростова-на-Дону

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Яндекс подал иск к ФАС по делу о "колдунщиках"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');