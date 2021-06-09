"ТрансФин-М" заявила, что их экс-глава вывел миллиард через подконтрольную фирму

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В ПАО "ТрансФин-М" считают, что ранее задержанный бывший генеральный директор компании, член "списка Титова" Дмитрий Зотов похитил свыше 1,1 млрд рублей у фирмы через подконтрольные ему организации.

"Мы подтверждаем, что 10 февраля 2021 года возбуждено еще одно уголовное дело по заявлению компании ПАО "ТрансФин-М" по факту хищения денежных средств в размере 1,122 млрд рублей по части 4 статьи 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела "ТрансФин-М" признано потерпевшей стороной", - сказал журналистам представитель компании.

По его словам, эпизод относится к периоду 2017-2018 годов.

"Схема по выводу денежных средств из ПАО "ТрансФин-М" выглядела следующим образом: между ПАО "ТрансФин-М" и одной крупной компанией была достигнута договоренность о продаже имущества. Этот вопрос рассматривался на заседании кредитного комитета ПАО "ТрансФин-М" и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову", - утверждает представитель компании.

По его словам, одной из таких компаний-посредников являлось ООО "ИнвестАктив". "В результате указанных действий из ПАО "ТрансФин-М" необоснованно были выведены (похищены) денежные средства в размере 1,122 млрд рублей. Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлся ООО "ИнвестАктив", - заявил представитель "ТрансФин-М".

По его словам, часть от указанной суммы использовалась компанией "Инвест-Актив" для выплаты аванса и процентов перед "ТрансФин-М" в рамках мнимой сделки по покупке 1000 вагонов.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о задержании экс-главы "ТрансФин-М" Зотова по подозрению в хищении свыше 1 млрд рублей.

По данным полиции, Зотов подозревается в хищении средств, выделенных для купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Решается вопрос об избрании Зотову меры пресечения.

Комментарий адвоката

В свою очередь адвокат Роман Костенко ранее заявил "Интерфаксу", что задержание является "переводом гражданско-правовых отношений в уголовное русло".

"Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления на моего подзащитного, поскольку он является "неудобным" свидетелем и заявителем по иным уголовным делам", - сказал Костенко.

Он отметил, что как и в первом случае представители ПАО "ТрансФин-М" "не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле". "Сам Зотов уже год доказывает невиновность в суде. В отношении него ранее была избрана подписка о невыезде, он эту меру не нарушал, поводов для изменения не давал", - подчеркнул Костенко.

Столичные прокуроры не намерены поддерживать ходатайство следствия об аресте Зотова, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Еще одно дело

В августе 2019 года в отношении Зотова уже возбуждалось уголовное дело. По данным следствия, Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму.

Зотов является участником "списка Титова" куда входят бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство и что они не будут арестованы по приезде. Однако Зотов был арестован после возвращения в Москву. Позднее МВД и прокуратура решили отпустить бизнесмена из-под стражи.

Зотов возглавлял "ТрансФин-М" с 2012 по ноябрь 2018 года.

"ТрансФин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов покинул пост главы компании осенью 2018 года.