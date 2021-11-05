Розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19 в РФ продлен до конца года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Программа поощрения прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции будет продлена до конца года, сообщила пресс-служба правительства РФ. Таким образом благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря, теперь срок продлён до 31 декабря.

Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак". Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер случайным образом определяет победителей. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о призе также доступна в личном кабинете на Госуслугах. Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша. Выигрыш будет перечислен на карту "Мир".