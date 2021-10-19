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В Кремле исключили поголовные выплаты гражданам за прививку от коронавируса

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что для увеличения числа граждан, вакцинированных от коронавируса, хороши все методы, однако сомневаются в возможности введения повсеместных выплат всем, кто сделает прививки.

"Здесь, конечно, решать специалистам, и вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов и так далее. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя предложение ввести единовременные премии всем, кто привьется от коронавируса.

Избирательно, заметил он, в некоторых регионах практикуются разные методы.

Песков заметил, что ему неизвестно о том, чтобы повсеместно вводились какие-либо выплаты за прививку. "Мне неизвестно о том, чтобы так ставился вопрос, мне неизвестно о том, чтобы кто-то это поддерживал", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, нужна ли, по его мнению, в масштабах страны такая программа, Песков сказал: "Никогда не слышал о том, чтобы кто-то о такой программе говорил".

Пресс-секретарь президента согласился с тем, что государство частично не выполнило цель по необходимому уровню вакцинации населения от этой инфекции. "Вы знаете, есть традиции во всем винить государство и, конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что можно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - сказал Песков.

При этом он отметил, что одновременно требуется и более ответственная позиция и россиян. "Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность, ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни и сделать прививку", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что на государстве есть часть ответственности за неудачную информационную кампанию, он сказал: "Послушайте, если нам до сих пор не удалось всех граждан убедить в том, что это безальтернативно, вакцинация безальтернативна в условиях пандемии, значит, конечно, есть".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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