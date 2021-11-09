Почти 40 лошадей и шесть коров спасли из горевшей фермы под Томском

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на молочной ферме в деревне Лязгино Томской области вечером в понедельник, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону во вторник.

"На момент прибытия первого подразделения горело бытовое помещение 6х3 м внутри здания. Личным составом пожарно-спасательных подразделений было спасено 38 лошадей, шесть коров", - говорится в сообщении.

В результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши здания, потолочное перекрытие в бытовом помещении.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м, его причина устанавливается, говорится в сообщении. В ликвидации возгорания было задействовано 24 человека и шесть единиц техники.