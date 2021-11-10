Что случилось этой ночью: среда, 10 ноября

Заявление Шойгу о создании в России системы ПВО С-550 и планы ЕС ввести новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Шойгу сообщил, что в России создают систему ПВО С-550. Характеристики системы С-550 не были названы, но из открытых источников известно, что так называлась система противоракетной обороны ближнего перехвата, которая разрабатывалась в СССР 1980-е годы.

- Польские власти призвали расширить санкции против Минска из-за миграционного кризиса и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Белоруссию. Варшаву поддержали власти Германии, пообещав "наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов". По данным Politico, санкции в числе прочего могут угрожать российским авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Минск. Меры еще не согласованы, но могут быть введены уже в понедельник.

- "Газпром" заказал на среду украинский транзит в максимальном объеме долгосрочного договора - 109,3 млн кубометров , через Польшу - в рамках ноябрьской брони (31 млн кубометров). С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу, но не выбирал ранее зарезервированные мощности украинского и польского направлений.

- Александр Гинцбург сообщил, что назальная форма "Спутника V" будет дополнять, а не заменять инъекцию. По словам директора Центра имени Гамалеи, назальная вакцина формирует местный иммунитет в носоглотке, создавая "дополнительный барьер для вируса". По мнению ученого, вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной.

- Управление специального советника США выявило нарушения закона 13 бывшими сотрудниками администрации Трампа. Согласно докладу управления, они, используя служебное положение, создали в Белом доме "финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат", нарушив таким образом Закон Хетча 1939 года.